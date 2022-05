Juve, Di Maria a un passo: si discutono i dettagli

TORINO - La Juventus e Angel Di Maria sono sempre più vicini. Non si toccano né si sfiorano ancora, ma l’esterno argentino è a un passo dal club bianconero. Di ieri i segnali che fanno pensare a una possibile intesa totale nei prossimi giorni, perché ieri - sulla scorta dei costanti contatti fra le parti - sono state poste basi importantissime. Vietato dare per scontato quello che adesso sembra tale, considerata la grande fiducia reciproca nella riuscita di un’operazione in cui alla Continassa hanno sempre creduto. Forte l’appeal esercitato dai bianconeri, altrettanto forte il desiderio dell’ex Paris Saint-Germain di legarsi a una nuova realtà che gli permettesse di vivere l’anno del Mondiale in Qatar come si conviene. Significa giocare ancora in una squadra di spessore internazionale e che non avesse l’esigenza di tenerselo stretto a lungo. Le due esigenze collimano alla perfezione.

Giornata chiave

Anche ieri il ds Federico Cherubini è stato impegnato al telefono e non solo per portare avanti le trattative più oliate nelle ultime settimane. Al mattino il dirigente si è aggiornato con Massimiliano Allegri, rientrato a Torino dopo una breve pausa post fine stagione e avvistato in centro città suscitando la curiosità di tifosi juventini e semplici appassionati. Tra l’allenatore e i vertici del club bianconero i dialoghi sono incessanti e quando al tecnico è stato sostanzialmente detto che Di Maria era lì, a un passo dalla definizione dell’affare, non ha preso tempo e ha detto subito sì. A 34 anni, e con la prospettiva di tornare nella sua Argentina prevedibilmente nell’estate 2023, il Fideo ha capito che sul treno della Juventus occorreva salire al volo e in assenza di un clamoroso dietrofront la strada che lo condurrà a Torino sarà sempre meno lastricata di ostacoli. Alla completa definizione dell’affare mancano alcuni dettagli, ma l’argentino si sente assolutamente gratificato dalla proposta del club della Continassa. Negli ultimi due giorni in Catalogna si sono accumulate indiscrezioni su un presunto inserimento del Barcellona che vorrebbe cedere il francese Ousmane Dembélé, però Di Maria sembra aver optato per i bianconeri. I contatti delle ultime ore hanno partorito un’intesa di massima per un contratto che dovrebbe essere di durata annuale con opzione, mentre il fantasista chiedeva un ingaggio da 8 milioni più bonus. Scendere a un compromesso, in una situazione del genere, è soluzione auspicabile per far sì che il Fideo, giocatore ancora di livello mondiale nonostante non sia più giovanissimo, si trasferisca alla Juventus.

