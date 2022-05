Del Piero, complimenti a Roma e Zaniolo. E Nicolò ringrazia FOTO

ROMA - Sono arrivati anche i complimenti di Alessandro Del Piero dopo la vittoria della Roma in Conference League. L'ex capitano della Juve ha celebrato il club giallorosso e in particolare Nicolò Zaniolo, autore del gol decisivo. Un messaggio postato su Instagram che non ha lasciato indifferente il giocatore, che non ha nascosto la sua stima per Pinturicchio, definito "Idolo" nella ricondivisione della story.