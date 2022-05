Di Maria, la Juve vola in missione a Parigi

TORINO - Bilbao-Parigi-Torino. Angel Di Maria è in Spagna con l’Argentina, dove si sta preparando per il big match del primo giugno a Wembley contro l’Italia, ma il suo futuro si sta decidendo tra la città della Mole e quella della Tour Eiffel. Nei giorni scorsi, dopo i contatti positivi delle scorse settimane, alla Continassa hanno deciso di cambiare marcia sul Fideo, considerato il parametro zero di lusso ideale per il post Paulo Dybala, diretto all’Inter da svincolato. L’affare non è ancora in dirittura d’arrivo, ma l’impressione è che tutte le parti vogliano arrivare alla fumata bianca. Già, perché Di Maria, chiusa l’esperienza al Psg dopo sette anni di trionfi, è sempre più convinto di voler disputare un’altra stagione in Europa e ha messo la Juventus in cima alle proprie priorità. Angel, dopo essere stato protagonista in Portogallo (Benfica), Spagna (Real Madrid), Inghilterra (Manchester United) e Francia (Psg), vuole chiudere il cerchio europeo con un grande ballo in Italia prima di tornare in Argentina, nel suo Rosario Central. Per tutti questi motivi, nonostante le offerte non gli manchino, è orientato ad aspettare i tempi della Juventus, che deve sistemare alcuni tasselli prima di poter affondare. Ma se tutto andra secondo programmi - e intenzioni - l’attesa non sarà troppo lunga. Già, perché dalle ultime riunioni di mercato tra Allegri e la dirigenza la candidatura del Fideo è uscita rafforzata, come pure quella dell’altro super parametro zero: Paul Pogba (di cui parliamo qui).