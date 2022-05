Juve, manca solo De Sciglio: il rinnovo è vicino

TORINO - Alla fine è rimasto solamente lui: Mattia De Sciglio. Era uno dei cinque giocatori in scadenza di contratto 2022 alla Juventus, sappiamo come è andata per gli altri quattro. Rinnovo automatico di un anno per Juan Cuadrado, scattato al raggiungimento della presenza numero 40 in campionato (un traguardo raggiunto contro il Cagliari). Rinnovo, con discussione, per Mattia Perin, che ha firmato fino al 2025 abbassandosi l’ingaggio. Congedo, invece, da Paulo Dybala e Federico Bernardeschi, che la società ha deciso di lasciare liberi, senza neanche parlare di un possibile prolungamento del rapporto con il club bianconero. Per De Sciglio sembrava tutto in discesa da tempo, vista la fiducia che Massimiliano Allegri nutre in lui da lunghissimo tempo. I due si conoscono dai tempi del Milan, quando il tecnico fece debuttare in campionato il giovanissimo terzino il 10 aprile 2012 con il Cheivo (aveva già conosciuto la prima squadra in Champions League).