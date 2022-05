L’Equipe: “Kouadio ‘Manu’ Koné, la Juve sfida le big d’Europa"

Tra i nomi più interessanti per la sessione di mercato estiva c'è anche quello di Manu Koné, centrocampista 21enne del Borussia Monchengladbach arrivato dal Tolosa la scorsa estate. Il giocatore francese ha realizzato due gol in 27 presenza in un'ottima prima stagione in Bundesliga, attirando l'attenzione di tanti club europei. Secondo quanto riportato da L'Equipe infatti, il centrocampista è finito nel mirino della Juventus che ha già avviato i contatti. Non solo, anche Manchester United, Atletico Madrid e Leicester sono interessate. Koné, con un contratto in scadenza nel 2025, sta riflettendo sul suo futuro.