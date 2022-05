Juve, Paredes non passa di moda. Al Psg la contropartita Kean?

TORINO - La finale di Champions League in programma domani sera a Parigi sarà l’occasione per stringere nuovi contatti per scaldare altri obiettivi di mercato della Juventus . Compresi quei calciatori che in apparenza si piazzano sullo sfondo e che, però, rischiano di tornare in primo piano con i giusti incastri. Prendete Leandro Paredes : 27 anni, di professione mediano anziché mezzala, regista sui generis anziché incursore. Verrebbe da dire che il profilo serva a poco, visto che il ds Federico Cherubini sta provando a chiudere per Paul Pogba , probabilmente con lo sguardo non ancora distolto da Sergej Milinkovic-Savic . Ma basterebbe innestare un interno con spiccate doti offensive nella rosa di Massimiliano Allegri ?

La Juve vola in missione a Parigi per Di Maria

Arthur sacrificabile

Non è esattamente così, perché Manuel Locatelli fisso in regia rischia di smarrire parte delle sue caratteristiche ed ecco perché non è ipotesi peregrina quella di associare nomi di centrocampisti centrali a questa Juve. Paredes, in tal senso, può portare ordine lì dove ce n’è bisogno, però a quel punto la conferma del brasiliano Arthur - la cui posizione è già traballante - sarebbe poco giustificabile. L’ex romanista, non esattamente reduce da una stagione straordinaria sotto il profilo della continuità - tra problemi alla coscia e l’ultimo ko agli adduttori la sua annata si è praticamente conclusa all’inizio del mese di aprile -, non si opporrebbe alla prospettiva di una cessione e la Juventus lo sa. Così come sa che il Paris Saint-Germain chiede 20 milioni malgrado l’argentino abbia un solo anno di contratto. Perciò non si può escludere l’ipotesi che venga inserita una contropartita tecnica: voci su Moise Kean, che però ha tanto mercato in Inghilterra, con il West Ham in prima fila.