Juve, da Dybala a Ramsey: addii per rinforzarsi

Un’opera di dismissioni per impostare la campagna acquisti, facendo i conti con le restrizioni imposte dalla stretta globale della pandemia, con gli obblighi imposti dall’Indice di liquidità e dal nuovo fairplay finanziario Uefa , attivo da giugno. È la strada intrapresa dalla Juventus (ma non soltanto) per costruire la squadra da affidare a Massimiliano Allegri . Gennaio è già stato importante, visto che il congedo da Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur ha permesso di organizzare l’arrivo di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria . Altrettanto importanti sono stati i mesi successivi, in cui ha preso corpo la strategia bianconera. Prima è stato annunciato il mancato rinnovo di Paulo Dybala (15 milioni lordi di ingaggio), quindi ha fatto seguito quello di Federico Bernardeschi (8 lordi). In mezzo il rinnovo al ribasso di Mattia Perin e l’addio di Giorgio Chiellini (6 lordi).

Verso i saluti

Ora sono in preparazione due operazioni per abbassare ulteriormente il monte ingaggi e non incidere sulle casse. Innanzitutto sono stati allacciati i colloqui con l’entourage di Aaron Ramsey, rientrato dal prestito con i Rangers. Il gallese ha un contratto fino al 2023, si lavora per la risoluzione di un ingaggio lordo da 14 milioni. Ovviamente il centrocampista non andrà via a zero ma, come buonuscita, la Juventus potrebbe cavarsela con una decina di milioni complessivi. […] Cifre importanti in uscita, che consentono a Federico Cherubini di operare in entrata. Il direttore sportivo bianconero ha cominciato a farlo con i parametri zero come Paul Pogba e Angel Di Maria. Perché sono occasioni da non lasciarsi sfuggire e perché sono operazioni che non prevedono la presenza di una parte terza. Ovvero, un’altra società con cui trattare il prezzo del cartellino. Quanto risparmiato dalla Juventus può essere messo bilancio a su nomi di questo tipo, in modo da consegnare subito ad Allegri i primi giocatori con cui andare in ritiro a luglio.

Tutti gli approfondimenti sull’edizione di Tuttosport