Morata, il mal di Juve: fa le valigie ma è un bianconero vero

Alvaro Morata non ha pianto come Paulo Dybala nella serata della sfida alla Lazio, in quella che, anche per lui, può rappresentare l’ultima partita all’Allianz Stadium con la maglia della Juventus, ma il suo addio è altrettanto, se non di più, struggente. Ed è passato quasi sotto traccia tra i tifosi, impegnati a salutare il capitano Giorgio Chiellini e la Joya: quest’ultimi erano sicuri della loro partenza, per l’attaccante spagnolo esisteva allora ancora qualche esile speranza di poter rimanere. Anche Alvaro si è unito alla coppia Dybala-Vlahovic, seduta in mezzo al campo, in uno stadio ormai deserto, mezz’ora dopo il fischio finale: ha voluto assaporare le ultime emozioni di quella che ha sempre considerato casa sua. Non solo, nei giorni successivi ha voluto testimoniare il suo infinito amore per la Juventus immortalando tutta la sua famiglia in veste bianconera. Un vero e proprio servizio fotografico con la moglie Alice Campello e i tre figli, i gemelli Alessandro e Leonardo, e il piccolo Edoardo, tutti rigorosamente con la maglia a strisce, al centro sportivo della Continassa.

Una passione sincera, la sua, che continuerà anche se sarà costretto a dire addio a Torino per la seconda volta in carriera. «La mia voglia di Juve non è mai andata via. Io sono contento di arrivare ogni giorno all’Allianz, faccio vedere ai miei figli lo stadio e loro mi chiedono di mettere l’inno della Juve ogni mattina e quindi sono felice. Se non sarò qui l’anno prossimo sarò il primo tifoso bianconero. Purtroppo il mio futuro non dipende da me» le sue parole a marzo. Morata è un gobbo vero, che ha da subito sentito un’attrazione speciale verso la Vecchia Signora, accolto dal club nel 2014 a 21 anni e cresciuto a dismisura alla corte di Max Allegri e con Carlitos Tevez come compagno di reparto. Dopo due stagioni memorabili ha dovuto salutare club e compagni perché il Real Madrid ha esercitato la clausola di riacquisto. Il destino però gli ha fatto ritrovare la Juventus un anno dopo, a Cardiff, da avversario. Vince lui la Champions, da riserva del Real Madrid di Zidane, ma ha parole d’affetto per i tifosi juventini. «Mi dispiace per la gente bianconera perché ce l’ho ancora nel mio cuore».