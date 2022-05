Di Maria-Juve, avanti verso la meta: vertice a Wembley

TORINO - La Juventus e Angel Di Maria avanzano a braccetto verso la meta. Il traguardo non è ancora stato tagliato, ma intanto dopo l’incontro positivo di qualche settimana fa e i contatti del week end, tra domani e mercoledì andrà in scena un nuovo vertice tra l’entourage del 34enne argentino e il club bianconero. Appuntamento a Londra, a margine del big match di Wembley del primo giugno tra l’Italia campione d’Europa e l’Argentina regina del Sud America. Stavolta a muoversi sarà direttamente il ds juventino Federico Cherubini. E non soltanto un suo fidato collaboratore, come invece è successo nei giorni scorsi, a Parigi, in occasione della finale di Champions tra Real Madrid e Liverpool. Ufficialmente Cherubini raggiungerà la capitale inglese per omaggiare il capitano Giorgio Chiellini, il quale dopo aver salutato la Juventus chiuderà l’avventura azzurra con la sfida di lusso contro la Nazionale di Lionel Messi. Ma in realtà, stando a quanto filtra dagli ambienti vicino a Di Maria, Cherubini sfrutterà la trasferta londinese - la seconda in due settimane - anche per sedersi al tavolo con l’avvocato di fiducia del Fideo.