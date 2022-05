Juve, Molina a fuoco lento: si tratta con i Pozzo

TORINO - C’è chi non ha dubbi nel pronosticargli un futuro dai colori “rojiblancos”, quelli dell’Atletico Madrid e di una Liga che potrebbe diventare il suo nuovo campionato. È vero, su Nahuel Molina il pressing del club colchonero è insistente e Diego Simeone ha già dato il suo assenso all’operazione. Ma non è detto che gli spagnoli abbiano già operato il sorpasso decisivo ai danni della Juventus e dell’Arsenal. Anzi, stando a quanto filtra dai salotti del mercato londinese, la candidatura bianconera merita di essere ancora tenuta in grande considerazione.

Giungono spifferi, che poi tali non sono ma qualcosa di ben più concreto, secondo i quali un paio di settimane fa nel corso del viaggio di lavoro nella capitale inglese la dirigenza bianconera abbia incrociato tutt’altro che casualmente il Watford. Tutto normale, perché chi controlla il club appena retrocesso in Championship (la B d’Oltremanica) è la famiglia Pozzo. Ogni tassello, dunque, torna al suo posto e per il 24enne jolly di fascia destra le sirene del mercato continuano a suonare con forza, a maggior ragione dopo l’ultima annata da urlo: 37 presenze, 8 gol e 5 assist decisivi per 2785 minuti complessivi in campo. Molina, insomma, per l’Udinese conta tantissimo, ma al di là della lunghezza del contratto - scadenza 2026 - è chiaro che in estate il trasferimento in un top club si possa concretizzare sul serio.

