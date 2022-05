Sky Sport Germania: "Juve su Kostic, la richiesta dell'Eintracht"

Tutto su Kostic: ecco chi è l'esterno "sponsorizzato" da Vlahovic

Kostic è stato il grande protagonista della vittoria dell'Europa League del club tedesco (3 gol e 6 assist) ed è stato nominato MVP di questa edizione della competizione, vinta in finale ai calci di rigore contro i Rangers. Compagno di nazionale di Dusan Vlahovic, proprio il centravanti della Vecchia Signora sarebbe uno dei principale "sponsor" dell'ex Stoccarda e Amburgo. Per tre campionati consecutivi, dal 2019 al 2021, è andato in doppia cifra con gli assist (11, 12,17). Mancino educatissimo, abbina la qualità a un gran fisico (184 cm per 82 kg). Kostic, oltre alla grande propensione per l'assist, fa della corsa la sua arma migliore tanto sa essere stato soprannominato il Theo serbo.

Juve, Molina a fuoco lento: si tratta con i Pozzo

Di Maria: "Mondiale, poi lascio l'Argentina. Voglio chiudere carriera al Rosario Central"