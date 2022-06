Pogba e la Juve sempre più vicini: ufficiale il saluto allo United

MANCHESTER - "IlManchester United annuncia che Pogba lascerà il club alla fine di giugno, alla scadenza del suo contratto". È il comunicato ufficiale con cui i Red Devils annunciano l'addio del centrocampista francese. Niente rinnovo dunque per l'ex Juve. Lo United sui propri account ufficiali ha ringraziato il giocatore per la sua seconda esperienza a Manchester, dopo la prima conclusa nel 2012 proprio con il passaggio al club bianconero. Pogba era arrivato ai Red Devils nell'estate del 2016, debuttando per una seconda volta contro il Southampton e poi conquistando l'Europa League e una Coppa di Lega nei suoi sei anni a Manchester con oltre 200 presenze. Adesso il futuro con Pogba che appare sempre più vicino a tornare a vestire la maglia della Juventus.