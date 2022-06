Juve, trattando Morata si pensa a Werner

TORINO - Alvaro Morata resta il piano A. Anzi, il piano... “ma”. Vale a dire che piace, il giocatore, eccome. E le sue qualità non sono in discussione, men che meno lo è uno spirito di sacrificio che - addirittura - sino a qualche tempo fa non era emerso in maniera così evidente. Basti ricordare che sia il vicepresidente Pavel Nedved sia l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene non hanno mancato di sottolineare, a più riprese, che «il tridente regge grazie allo spirito di sacrificio di Alvaro».

Detto questo, arriviamo al “ma” di cui sopra. “Ma...” a certe condizioni. Condizioni economiche. Non quelle, per intendersi, fissate nel contratto stipulato due anni fa con l’Atletico Madrid in virtù del quale, ora, la Juventus dovrebbe sborsare 35 milioni di euro per acquistare a titolo definitivo le prestazioni sportive del lo spagnolo. Per il quale, dettaglio non di poco conto, ha già sborsato 20 milioni per il prestito biennale.