Pogba-Juve, ultimi dettagli. E i tifosi lo invocano

TORINO - Il saluto al Manchester United, che lo prese in braccio quand’era un bambino e poi lo mandò via e poi lo riportò a casa e adesso lo lascia nuovamente andare, è ufficiale e ieri i video diffusi dal club inglese hanno certificato la seconda dipartita. Paul Pogba, il futuro di Paul Pogba, non ha più niente a che vedere con i Red Devils ai quali, evidentemente, “piace” perdere un giocatore vero rimettendoci pure. Come spiegare altrimenti il fatto che lo United abbia speso zero nel 2009 per avere il Polpo dalla cantera del Le Havre per poi cederlo tre anni dopo alla Juventus che pagò 1,2 milioni come premio di formazione, mentre gli inglesi lo riacquistarono nel 2016 per un’operazione da 105 milioni più 5 di bonus e ora vedono il centrocampista pronto a ricominciare una nuova vita da svincolato? Problemi degli altri, non della società bianconera che in questi giorni vorrà sistemare i dettagli relativi al nuovo stipendio del francese: dai 13 milioni netti di base, Paul scenderà a quota 7,5-8 annuali per un contratto fino al 2025. A meno che...