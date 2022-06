Bild: "Juve su Kostic, offerti 15 milioni all'Eintracht"

FRANCOFORTE (Germania) - I media tedeschi continuano a confermare la trattativa in corso tra la Juve e l'Eintracht Francoforte per Filip Kostic . Questa volta è il turno della Bild, che parla direttamente di un'offerta recapitata dai bianconeri al club vincitore dell'ultima edizione dell'Europa League.

L'offerta della Juve

Sarebbero 15 i milioni messi sul piatto dalla Vecchia Signora (l'Eintracht ne chiede 30) per il miglior "crossatore" del club tedesco, autore di 15 passaggi vincenti nella stagione appena conclusa e vincitore del premio come "miglior giocatore dell'Europa League 2021/2022". Non è la prima volta che Kostic viene accostato all'Italia: già la scorsa estate il serbo era stato a un passo dalla Lazio, anche se alla fine tutto si risolse in un nulla di fatto. Adesso c'è una nuova opportunità di sbarcare in Serie A, per indossare la maglia della Juve e mettere così i suoi assist al servizio del connazionale Dusan Vlahovic.