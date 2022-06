Juve, Del Piero benedice il Pogba-bis: "Ecco perché sarebbe un affare"

La storia si ripete

Arrivato a Torino a costo zero quando appena 19enne era stato 'liberato' dal Manchester United, Pogba è stato poi riportato a Old Trafford dai 'Red Devils' a suon di milioni (105 quelli spesi nel 2016) e oggi, quando di anni ne ha 29, vede la storia ripetersi: di nuovo svincolato e libero di scegliere il proprio destino, il centrocampista sembra pronto a riabbracciare nuovamente 'a costo zero' la Juve che "farebbe un affare". A sostenerlo è appunto Del Piero, che intervistato da ‘Espn' spiega come il francese "è il giocatore giusto per assistere Vlahovic in attacco con i suoi inserimenti, ma anche per proteggere la difesa che perderà una colonna come Chiellini”.