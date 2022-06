Sky Sports Uk: "Pogba alla Juve, ecco quando ci sarà l'annuncio"

TORINO - Una proposta difficile da rifiutare: triennale da 8 mlioni netti a stagione più bonus. Filtra un sensibile ottimismo per la chiusura in tempi brevi della trattativa che porterebbe nuovamente Paul Pogba alla Juve. Il francese, una volta salutato il Manchester United, sarebbe infatti sempre più incline ad accettare l'offerta dei bianconeri: i colloqui con Pimenta, che segue il 29enne centrocampista dopo la morte di Mino Raiola, sono andati avanti speditamente e alla società bianconera sarebbero state fornite assicurazioni verbali sul sì del calciatore. Nonostante gli approcci di Psg e Real Madrid, a Torino - riporta "Sky Sports Uk" - sono convinti che si chiuderà presto e un annuncio potrebbe arrivare in occasione della messa in onda il 17 giugno di "The Pogumentary" prodotto da Amazon Prime.