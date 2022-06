Zaniolo sul mercato: duello Juve-Milan, che succede

La Juventus sta cercando elementi da inserire sulla fascia nel tridente offensivo, in attesa del recupero di Federico Chiesa. Il Milan sta cercando un giocatore, possibilmente mancino, da schierare tra l’ala destra e la trequarti. Nicolò Zaniolo mette tutti d’accordo in casa rossonera, sia la dirigenza sia Stefano Pioli. E l’azzurro, non più così sicuro di restare alla Roma, è elemento che il club bianconero monitora da tempo, ritenendolo una alternativa credibile sul mercato qualora l’affare Angel Di Maria non andasse in porto. Per questo si torna a duellare sull’asse Torino-Milano, anche se l’avversario stavolta assume i lineamenti dei nuovi campioni d’Italia. Entrambe le società sanno quanto il giocatore costi caro: in casa giallorossa non si scende sotto i 60 milioni.

Ma Claudio Vigorelli, agente dell’esterno, non chiude nessuna porta in questa fase e segue i sondaggi che vengono effettuati sul suo ragazzo, indispettito dal fatto che la società giallorossa abbia rinviato a settembre il discorso rinnovo invece di affrontarlo subito, al termine di una stagione positiva per il club e per il giocatore. Juventus e Milan ritengono la valutazione non alla portata, per questo l’idea è di inserire nella trattativa una contopartita tecnica: Weston McKennie da una parte e Ante Rebic dall’altra sono le carte spendibili, il primo non incedibile (come tutti i giocatori bianconeri) e il secondo non più al centro del progetto rossonero.