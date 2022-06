Perché Allegri e Pioli sperano che arrivi Zaniolo

Fra Juve e Milan è testa a testa per l'attaccante che la Roma valuta 60 milioni e che ha rimandato a settembre l'eventuale discussione sul prolungamento del contratto in scadenza nel 2024. Per i bianconeri , l'uomo che ha deciso la finale di Conference League è l'alternativa ideale a Di Maria , ancora indeciso se accettare l'offerta torinese. Per i rossoneri , Zaniolo è il mancino che può giostrare sia all'ala sia sulla trequarti.

Sono giorni intensi per il mercato della Juve, della Roma e del Milan le cui strade si incrociano nel nome di Nicolò Zaniolo, giallorosso dal 2018, 22 anni, 111 presenze e 22 gol, il più importante dei quali è stato sicuramente l'ultimo, segnato a Tirana nella finale che ha dato alla Roma la Conference League. Partito Mkhitharyan per l'Inter e aspettando Paredes, il club dei Friedkin ha rinviato a settembre la discussione sul prolungamento del contratto di Zaniolo, in scadenza nel 2024. Mossa dal doppio significato: la Roma non ha fretta e attende che Juve e Milan le presentino un'offerta concreta con base di trattativa fissata a 60 milioni di euro.

Di Maria traccheggia

Juve e Milan si fanno sotto perché sia Allegri sia PIoli hanno individuato in Zaniolo un elemento chiave sulla scacchiera delle rispettive formazioni. Il bianconero reputa il romanista la prima alternativa a Di Maria che sta traccheggiando, indeciso se accettare la proposta torinese o chiudere la carriera nel suo Rosario Central, anticipando di un anno il rientro in patria. Il rossonero considera Zaniolo il giocatore ad hoc per l'attacco milanista potendo svariare sia lungo la fascia sia sulla trequarti. Come sempre, in questi casi, l'ultima parola sarà dell'interessato che nel finale di stagione, con la maglia della Roma ha mostrato di essere sulla via del completo recupero dopom i due gravi infortuni che minacciavano di condizionarne pesantemente la carriera. Invece no.

Mancini lo aspetta

Zaniolo ha superato quei momenti così difficili grazie a un'ammirevole forza d'animo e a una determinazione che gli fa onore. Al punto da suscitare l'interesse dei neocampioni d'Italia e dei campioni d'Italia sino a due anni fa, smaniosi di recuperare il tempo perduto. Gli uni e gli altri giocheranno in Champions League: un ulteriore motivo di attrazione per un ragazzo che, al cento per cento della condizione, sarà anche una risorsa di fondamentale importanza nella ricostruzione della Nazionale. E Mancini solo sa di quanto ne abbia bisogno, ristretto com'è il suo bacino di selezione dall'esterofilia di una Serie A che nel torneo appena concluso ha registratouna presenza media di italiani ridotta al 37 per cento.