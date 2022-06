Juve, Pogba chiama la sua Torino

TORINO - Contatto. Non tra Paul Pogba e la Juventus, quelli ci sono già stati da tempo (e ce ne saranno). Contatto tra Pogba e Torino, la sua Torino per la precisione: amici, conosciuti in campo e fuori, risotoratori, negozianti, eccetera. Tutto quello, in sintesi, che era il mondo del campione francese fuori dall’Allianz Stadium e da Vinovo, dove allora si allenava la prima squadra bianconera. Ovviamente anche i contatti con gli amici torinesi non sono una novità assoluta: il Polpo li ha mantenuti nel corso dei sei anni al Manchester United, altrimenti non sarebbero amici. La novità è rappresentata dall’intensificazione di questi contatti nelle ultime settimane e dal contenuto di telefonate e chat. Telefonate e chat in cui non pare sia stata pronuciata né scritta la frase “Sì, torno alla Juve”, ma nelle quali tra risate, emoticon vari, mezze o più che mezze ammissioni, è passato un concetto molto, molto vicino a quella frase.