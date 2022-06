Juve, Di Maria allo sprint finale

TORINO -La Juventus e Angel Di Maria sono all’ultimo chilometro, quello decisivo. Dopo i contatti delle ultime settimane e l’incontro di Londra di qualche giorno fa tra il ds Federico Cherubini e l’entourage del 34enne argentino, all’inizio della prossima settimana le parti si riaggiorneranno. Se tutto andrà secondo programmi, il Fideo e i bianconeri arriveranno al traguardo a braccetto. L’ex Psg, svincolatosi dai francesi dopo 7 anni di trionfi, aspetta la Juventus nonostante abbia anche altre proposte sul tavolo (a partire dal ritorno al Benfica). Mentre alla Continassa sono ore di valutazioni e incastri economici propedeutici all’affondo finale. Perché, al netto di una opportunità dell’ultima ora, in casa Juve sono tutti convinti che Di Maria sia il rinforzo ideale per far compiere il salto di qualità alla squadra di Massimiliano Allegri. Colpo a parametro zero, ma dallo stipendio importante (7.5 milioni più bonus) e soltanto per una stagione (quindi niente sgravi fiscali previsti dal Decreto crescita). Ma soprattutto un concentrato di classe, tecnica, corsa e abitudine a giocare e vincere anche sui palcoscenici più importanti. Quello che Di Maria non porta sotto forma di cross, assist e gol, lo garantisce con esperienza e carisma [...]