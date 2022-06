Juve, per il vice Vlahovic il sogno è Gabriel Jesus

TORINO- In attacco l’obiettivo è trovare un vice Dusan Vlahovic. Il serbo, pur con tutta la (sua) buona volontà possibile, non potrà giocare sempre titolare, tra impegni con la Juventus e con la Nazionale. Una sovraesposizione che può minare il fisico e la lucidità sottoporta. Per questo la società bianconera si sta muovendo, dopo aver deciso - al momento - di non riscattare Alvaro Morata dall’Atletico Madrid e dopo aver raccolto il desiderio di Moise Kean di ri-allontanarsi da Torino, per trovare maggiore spazio (ma prima si dovrà trasformare in acquisto il prestito dall’Everton). Il profilo? Massimiliano Allegri spinge per un’alternativa che sia un realizzatore vero e che, alla bisogna, sappia anche muoversi come seconda punta. [...] Proseguendo su questo filone, il sogno bianconero si chiama Gabriel Jesus. Una non-novità, visto che era uno dei pochi nomi fatti da Maurizio Sarri alla dirigenza quando arrivò alla Juventus nel 2019. Oggi, come allora, il problema è rappresentato dalla valutazione del Manchester City, visto che servono almeno 50 milioni.