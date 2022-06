Calciomercato Juve, si stringe per Di Maria. Pogba, conto alla rovescia

Il vertice dirigenti-Allegri lancia la Juventus nella “fase 2” del mercato. A ridosso del weekend il ds Federico Cherubini ha aggiornato l’allenatore livornese sullo stato delle trattative affrontate nelle ultime settimane. Dai giocatori “bloccati” a quelli sondati fino a quelli valutati come fattibili piani B. Un confronto tecnico per stabilire le priorità per l’immediato, in attesa di sbloccare qualche cessione. Una riunione dalla quale sono usciti rafforzati due nomi già molto caldi: precedenza all’arrivo degli svincolati di lusso Paul Pogba e Angel Di Maria. Se per il 29enne francese ex Manchester United è già iniziato il conto alla rovescia, per il 34enne argentino ex Psg continuano i contatti e la volontà è quella di stringere. Cherubini, dopo l’incontro positivo di Londra con l’entourage del Fideo, sta limando i dettagli economici dell’operazione per arrivare alla fumata bianca con il campione rosarino. L’affare non è ancora chiuso, ma le possibilità che Di Maria vesta la maglia della Juventus continuano a crescere.