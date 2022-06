As: "Soler in uscita dal Valencia: in corsa c'è anche la Juve"

VALENCIA (SPAGNA) - Sta per iniziare l'era di Gennaro Gattuso nel Valencia che si prepara al nuovo corso e secondo la stampa spagnola non ci sarà Carlos Soler nel progetto del tecnico italiano. A rivelare i piani della dirigenza valenciana è 'As', che spiega come il 25enne centrocampista (in scadenza nel 2023) sarà messo in vendita e "tre club si sono concretamente posizionati nella corsa" per ingaggiarlo.