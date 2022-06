Juve, Cuadrado fa chiarezza: "Non ho rifiutato niente"

TORINO - Ci ha pensato il diretto interessato, Juan Cuadrado, a chiarire le indiscrezioni riguardo dei presunti problemi per il rinnovo del suo contratto con la Juve, in scadenza a giugno 2023. Il 34enne colombiano lo ha fatto attraverso una story su Instagram, in cui ha spiegato di non aver rifiutato nessuna proposta da parte del club bianconero, semplicemente perché non c'è alcuna trattativa in corso in questo momento: "Io mi sento molto bene alla Juventus, in nessun momento ho rifiutato nessuna proposta, perché mai c'è stata alcuna trattativa. Ho grande rispetto per il mio club e i miei compagni".