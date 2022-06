Pogba alla Juve, tifosi in fermento: l’hashtag da 109mila post

Se per l’arrivo di Dusan Vlahovic l’area comunicazione della Juventus aveva giocato con la sua “missione” di colmare il vuoto lasciato da Cristiano Ronaldo e con la scelta del numero 7, coniando l’acronimo DV7 per presentare il centravanti serbo, per il ritorno di Paul Pogba non avrà bisogno di grossi sforzi di immaginazione. Lo slogan è già fatto, i tifosi sognano da anni di poterlo pronunciare ad alta voce e intanto si stanno sfogando senza sosta sui social network. L’hashtag “Pogback” (per chi non sapesse l’inglese back significa indietro) ha infatti superato quota centomila post su Instagram: per la precisione ieri sera erano 109.000 i post con il gioco di parole dedicato al ritorno del Polpo in bianconero. E sono destinati ad aumentare in fretta...