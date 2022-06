Mundo Deportivo: "Barcellona, no a Di Maria per via dell'età"

BARCELLONA (Spagna) - Buone notizie per la Juve in arrivo dalla Spagna, precisamente da Mundo Deportivo. Il portale catalano, infatti, assicura che il Barcellona abbia declinato la proposta da parte degli agenti di Angel Di Maria di valutare la possibiltà d'ingaggio del Fideo . L'argentino era stato accostato con insistenza ai blaugrana nell'ultimo periodo, ma in quella posizione Xavi sarebbe più orientato verso il profilo di Raphina del Leeds United.

Barcellona, no a Di Maria

Il brasiliano d'altronde ha 25 anni, mentre Di Maria ne ha già compiuti 34. Il suo eventuale arrivo a Barcellona sarebbe da considerare come un investimento nel breve termine, al pari di altri che il club catalano sta tentando di mettere a segno, dal 33enne Lewandowski al 32enne Azpilicueta, passando per il 31enne Marcos Alonso. Aggiungere anche Di Maria a questa lista sarebbe troppo secondo le indiscrezioni di Mundo Deportivo, ecco allora che la Juve potrebbe avere una concorrente in meno per arrivare all'ingaggio del Fideo.