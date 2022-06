Futuro Morata, il ds dell'Atletico: "Dipende tutto dalla Juve"

SPAGNA (MADRID) - Il futuro di Alvaro Morata resta un'incognita. Scaduto il prestito biennale dall'Atletico Madrid, la Juve ha un'opzione per il riscatto a titolo definitivo fissata in 35 milioni di euro, ma la cifra però viene ritenuta eccessiva dai bianconeri. "Morata? Tutto è possibile. Basta volerlo. Dipenderà da quanto la Juve abbia interesse nel trattenerlo" ha dichiarato Andrea Berta, ds dell'Atletico Madrid che rimanda la palla nella metà campo del club bianconero in merito al futuro del 29enne attaccante spagnolo.