Juve-Kostic, il ds dell’Eintracht: “Presto si deciderà il suo futuro”

FRANCOFORTE (Germania) - Filip Kostic è uno dei profili sui quali lavora la Juventus per il restyling del pacchetto offensivo. L’esterno sinistro dell’ Eintracht Francoforte sarebbe affascinato dall'approdo a Torino ma la ' Vecchia Signora ' deve però trovare l’accordo con il club tedesco. Il direttore sportivo dei neocampioni di Europa League, Markus Krosche , ha parlato così a ‘Sport Bild’ annunciando che il futuro dell'esterno mancino serbo è a un passo dalla svolta, in un senso o nell'altro: “Ho parlato con lui al telefono la scorsa settimana e sono in contatto con i suoi agenti. Presto ci sarà una decisione”.

Krosche sul futuro di Kostic: "Decide Filip"

Il ds dell’Eintracht ha anche sottolineato come la decisione di rimanere o meno all'Eintracht spetterà esclusivamente al giocatore: “Filip ha fatto cose incredibili per noi", sottolinea il ds delle aquile bianco-rossonere. "Decide lui se partire, rimanere o prolungare oltre il 2023. Non impediremo nulla per principio, perché fa parte della nostra filosofia cedere i giocatori quando le condizioni economiche sono favorevoli, anche se perdere calciatori e persone importanti fa male”.