Marca: "Juve e Atletico 'condannate' all'accordo per Morata"

MADRID (Spagna) - L'Atletico Madrid vuole vendere Alvaro Morata , la Juve intende tenerlo per un'altra stagione e il giocatore spera che venga raggiunto un accordo in tempi stretti. Almeno in teoria le rispettive esigenze sembrerebbero più che compatibili l'una con l'altra, destinate a un epilogo rapido e positivo della trattativa . Ma nella pratica, come sottolineato dal quotidiano madrileno Marca, non è così semplice chiudere l'operazione.

Operazione Morata

Questo perché i Colchoneros vogliono recuperare l'investimento da 65 milioni fatto per acquistarlo dal Chelsea e incassandone almeno 35 eviterebbero (al netto dell'ammortamento) una minusvalenza. I bianconeri non sono disposti ad arrivare a tanto, ma al massimo si sarebbero spinti fino a 15. Ne è nata così una partita a scacchi, in cui nessuna delle parti in causa intende commettere dei passi falsi. Nemmeno la proposta della Juve di inserire nell'operazione Moise Kean ha aiutato a trovare una soluzione, in quanto il giocatore non rientra nelle preferenze del "Cholo" Simeone. Nonostante queste difficoltà, però, secondo Marca i club "sono condannati a capirsi" e trovare così una soluzione che finisca per fare contenti tutti e far convolare in un'unica direzione tutte le esigenze.