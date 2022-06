Bild: "Gundogan, Juve e Barcellona monitorano la situazione"

MANCHESTER (Inghilterra) - Il futuro di Ilkay Gundogan è ancora tutto da definire. Il giocatore turco è legato fino al 2023 con il Manchester City che vorrebbe anche rinnovargli il contratto ma, stando a quanto riporta la Bild, il giocatore non sarebbe dell'idea. Il portale tedesco riporta che Gundogan (31 anni) sarebbe rimasto deluso dalla gestione di Pep Guardiola: l'allenatore lo aveva nominato vice-capitano al City ma spesso, sul finale di stagione, rimaneva tutta la partita ad assistere i compagni in panchina. L'ex Dortmund è conscio che questa potrebbe essere l'ultima occasione di poter cambiare squadra ai massimi livelli e avrebbe già due contendenti importanti: il Barcellona, club dei suoi sogni, e la Juventus che monitora con attenzione la situazione. L'obiettivo del centrocampista è poter trovare una squadra che gli consenta di giocare con continuità per poter strappare una convocazione per i prossimi mondiali.