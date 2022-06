Manchester Evening: "Juve su Garnacho, United fiducioso sul rinnovo"

MANCHESTER (Regno Unito) - "La dirigenza dello United non è affatto sorpresa dai numerosi interessamenti per il giovane Garnacho, l'ultimo dei quali mostrato dalla Juventus , sono piuttosto al lavoro per il rinnovo del contratto". È quanto riporta Manchester Evening News, quotidiano britannico molto vicino ai fatti di casa Red Devils. La giovane ala sinistra, 18 anni il prossimo primo luglio , sarebbe finita nel mirino del club bianconero, alla ricerca di rinforzi nel pacchetto degli esterni offensivi nel 4-3-3 che varerà Allegri nella prossima stagione.

"Garnacho e il mistero del contratto con lo United"

Alejandro Garnacho Ferreira, nato a Madrid nel 2004 ma di nazionalità argentina (4 partite e 3 gol con l'Under 20 ed una convocazione con la Seleccion albiceleste di Scaloni), è arrivato in Inghilterra nell'ottobre del 2020 - ad appena 16 anni - dalla cantera dell'Atletico Madrid per circa 500mila euro, insieme a Marc Jurado, proveniente dal Barcellona, ed Alvaro Fernandez dal Real. Come ricorda Manchester Evening News sul giovane talento dello United, che in stagione ha disputato due partite in Premier accanto a Cristiano Ronaldo (32 le presenze con le squadre giovanili, condite da 14 gol), ci sarebbe un vero e proprio rebus legato al suo contratto: secondo alcune fonti sarebbe legato ai Red Devils fino al 2023, mentre la dirigenza avrebbe fatto sapere di detenerne i diritti fino al 2025. Ad ogni modo, l'intenzione dello storico club britannico sarebbe quella di avviare al più presto con i procuratori del giovane talento sudamericano i negoziati per un nuovo rinnovo, dopo quello - il primo da professionista - firmato meno di un anno fa.