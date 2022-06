Kostic dal barbiere in bianconero. E spunta la parola 'Juventus'

TORINO - C'è un nuovo indizio che induce a pensare che Filip Kostic abbia già chiaro il suo futuro a breve termine: il suo barbiere ha infatti pubblicato un video su TikTok in cui l'esterno in forza all'Eintracht Francoforte sorride accondiscendente e divertito quando, alla domanda "Prossima squadra?", un amico pare rispondere "Juventus" al posto suo. L'esterno 30enne, che quest'anno ha disputato 31 presenze realizzando 4 gol in Bundesliga, è un obiettivo di mercato dei bianconeri che lo hanno individuato come un potenziale rinforzo per la fascia sinistra di Allegri.