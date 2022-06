Juve o Barcellona? Intanto Di Maria posa con la maglia del Rosario Central…

ROSARIO (Argentina) - Tra Barcellona e Juve, intanto Di Maria si "accontenta" del Rosario Central . El Fideo, in vacanza in Argentina, non ha ancora deciso il suo futuro, ma ha fatto sognare i tifosi delle "canallas" posando con la loro maglia, personalizzata con il suo nome e il numero 11. Un'immagine pubblicata sull'account ufficiale del club e un gesto d'amore da parte del giocatore, che però non ha ancora intenzione di tornare a giocare nel suo Paese.

Di Maria e l'amore per il Rosario Central

Per il momento vuole continuare a giocare in Europa e in contesti di alto livello. Per il ritorno a casa ci sarà tempo più avanti: "Sono in un buon momento e voglio continuare a divertirmi in Europa prima dei Mondiali. Tornare al Rosario Central è sicuramente uno dei miei pensieri, è un desiderio che non ho mai nascosto e che voglio esaudire. Ci ho giocato pochissimo, non ho avuto la possibilità di potermi divertire e dare il massimo. Sì, molti mi dicono che sono un punto di riferimento e che ho dimostrato il valore di chi esce da lì, ma un giorno voglio tornare per dimostrarlo".