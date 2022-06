Juve, prima Morata e poi Arnautovic

Uno in ritiro

Le tempistiche le dettano il mercato e le trattative, però sicuramente alla Continassa vorrebbero regalare ad Allegri almeno uno dei due rinforzi in tempo per la ripartenza di inizio luglio. Il maggior indiziato è Morata. La Juventus, dopo i 20 milioni spesi per il prestito biennale, non ha esercitato l’opzione di riscatto (35 milioni), ma ha aperto subito un nuovo tavolo con l’Atletico, club proprietario del cartellino dello spagnolo. I contatti vanno avanti e da entrambe le parti c’è la volontà di arrivare a un buon compromesso. Già, perché Alvarito vorrebbe tornare a Torino e la Juventus è intenzionata ad accontentarlo. L’Atletico non vuole mettere a bilancio una minusvalenza, ma allo stesso tempo considera l’ex Real Madrid fuori dal progetto tecnico di Diego Simeone. Per tutte queste ragioni, seppur il puzzle sia all’inizio, aumenta la fiducia di riuscire a portarlo a termine prima dell’inizio dei rispettivi precampionati. L’ottimismo è segnalato in crescita. Dopo il primo “no, grazie” dei Colchoneros all’offerta al ribasso dei bianconeri (15 milioni più bonus), si ragiona su un nuovo prestito oneroso.

Tutti gli approfondimenti sull’edizione di Tuttosport