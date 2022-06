As: "Atletico Madrid, nessuna asta con la Juve per Molina"

L'Atletico Madrid non intende partecipare ad alcuna asta su Molina. Il club spagnolo, pur apprezzando l'esterno argentino e avendolo individuato come possibile rinforzo in vista della prossima stagione, si è tirato fuori dalla trattativa. Secondo As, la dirigenza dei colchoneros non è disposta ad esaudire le richieste dell'Udinese, che per Molina parte da una cifra di 30 milioni di euro. Ad influire sulla decisione, secondo la stampa spagnola, ci sarebbe anche l'interesse della Juventus, che avrebbe spinto l'Atletico ad evitare possibili aste sul calciatore.