A Bola: "Juve su David Neres se salta l'affare Di Maria"

LISBONA (Portogallo) - Continua a lavorare sul mercato la Juventus per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Max Allegri in vista della prossima stagione. Il nodo da sciogliere è quello legato ad Angel Di Maria, da settimane in orbita bianconera, ma non ancora deciso a trasferirsi in quel di Torino. Il club studia le alternative qualora dovesse saltare l'operazione per l'argentino ex Psg e per "A Bola" sarebbe già stata individuata l'alternativa. Secondo il quotidiano portoghese, la Juve sarebbe interessata all'acquisto di David Neres dello Shakhtar Donetsk per il quale sarebbe già stata formalizzata l'offerta di 10 milioni di euro. Sul 25enne brasiliano è forte l'interesse anche del Benfica che avrebbe già raggiunto un accordo con il club ucraino, ma con la Juve alla finestra, l'ex Ajax non si sarebbe ancora deciso nel firmare con i portoghesi.