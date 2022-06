Juve, il fratello-agente di Arnautovic: “È l’ideale per Vlahovic"

Un po’ la struttura fisica (192 centimetri) e un po’ l’esperienza (33 anni). Senza dimenticare i 15 gol messi a segno nell’ultimo campionato con la maglia del Bologna e quella desinenza “Ic” che tanto piace a Massimiliano Allegri dai tempi di Zlatan Ibrahimovic al Milan e di Mario Mandzukic nella sua prima vita bianconera. Tutti motivi che negli ultimi giorni hanno fatto rialzare le quotazioni di Marko Arnautovic , candidato forte (non ancora unico: in lista ci sono anche Simeone, Muriel, Raspadori e Werner) per il ruolo di “vice Dusan Vlahovic”, il super bomber della Juventus del presente e del futuro. L’attaccante del Bologna è più che un’idea, ma non è ancora un affare in dirittura d’arrivo. Intanto, dopo l’incontro dei giorni scorsi tra l’entourage dell’austriaco e i dirigenti bianconeri, la pista resta calda. Arnautovic non corre da solo, però sulla carta è il preferito della dirigenza e di Allegri, che vedrebbe bene il centravanti degli emiliani anche in coppia con DV7 in determinate partite o per affrontare al meglio alcuni momenti della gara. Non sarà una trattativa lampo, ma sicuramente il futuro di Arnautovic passerà anche dal fratello-agente Danijel, tre anni più grande dell’ex interista e regista di tutti i trasferimenti del nazionale austriaco: Floridsdorfer, Twente, Inter, Werder Brema, Stoke City, West Ham, Shanghai Sipg e dall’estate scorsa il Bologna.

Buongiorno, Danijel Arnautovic. È più stupito per i 15 gol segnati da suo fratello con il Bologna o per l’interesse della Juventus nei confronti di Marko?

“Quando è tornato in Italia, un sacco di gente diceva che mio fratello non era pronto perché aveva trascorso due anni in Cina. Erano in tanti a pensare che Marko non fosse più al top fisicamente e mentalmente. Ecco, adesso la stagione è finita e mio fratello ha dimostrato di essere ancora un giocatore di alto livello. Uno che può ancora fare la differenza in qualsiasi squadra. È normale che ci siano voci di grandi club come la Juventus!”.

Allegri ha un debole per gli attaccanti in “Ic”: dai vecchi pupilli Ibrahimovic e Mandzukic fino a Vlahovic e ora si parla di Arnautovic... Come vedrebbe suo fratello con il bomber serbo della Juve?

“Vlahovic è un attaccante giovane di alto livello ed è sempre bello vedere un talento che si impone in questo modo. A Dusan, che ha soltanto 22 anni, porterebbe dei benefici avere accanto un giocatore con l’esperienza di Marko”.

Il Bologna considera suo fratello incedibile: pensa che sia realmente così?

“Nel calcio tutto è sempre possibile... Non si sa mai cosa succederà. Questo è il calcio e questo rende il mondo del pallone così interessante”.

