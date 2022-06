Pogba, la Juve resta fiduciosa: ha la sua parola

TORINO - E adesso che anche il rumor di uno Zinedine Zidane vicino alla panchina del Psg e pronto a dare l’assalto a Paul Pogba , svincolato di lusso dal Manchester United , è sfumato nell’arco di un giorno, non si vedono altri ostacoli all’orizzonte che possano impedire il matrimonio bis tra il francese e la Juventus . Il club bianconero resta fiducioso sulla volontà del centrocampista francese di ritornare a Torino e in queste settimane non ha temuto la concorrenza di altre big che avevano messo Pogba nel mirino . Non resta che aspettare, anche perché il giocatore in questo momento si trova in vacanza con la famiglia e per la firma c’è tempo.

Pogba si è impegnato con la Juve

Molti tifosi confidano in venerdì, giorno di uscita di Pogmentary, la nuova docu-serie su Amazon Prime Video che racconta la storia e i retroscena della vita del francese, per avere più informazioni sul suo futuro e sull’eventuale annuncio del sì alla Juventus. Ma se anche non ci dovessero essere novità in questo senso, e si dovesse per una questione di bilancio attendere fino a luglio per l’ufficializzazione del trasferimento, la situazione non cambia. Pogba si è promesso alla Juventus, convinto dall’ambiente (con molti ex compagni è rimasto in continuo contatto), dal progetto con la centralità del ruolo e anche dall’effetto Massimiliano Allegri, il tecnico con cui ha legato più in carriera e con cui si diverte. E dopo sei stagioni complicate al Manchester United, a 29 anni ha voglia di dare una svolta alla sua carriera e tornare nuovamente decisivo e determinante anche nei club e non soltanto protagonista con la Francia.

