Mercato Juve, tutte le risposte alle domande

L’uscita di Pogmentary (da venerdì su Prime Video) è un possibile riferimento temporale: dalla visione della docuserie su Paul Pogba tutti si aspettano comunicazioni ufficiali sulla squadra in cui giocherà il francese. In realtà l’annuncio potrebbe anche slittare, ma non cambierebbe di una virgola la sostanza delle cose: il Polpo tornerà alla Juventus dopo sei stagioni complicate al Manchester United. Si stanno discutendo i dettagli, relativi ai bonus da inserire nel contratto e alle commissioni destinate all’avvocato Rafaela Pimenta, che cura gli interessi del campione del mondo. Ma a meno di una clamorosa giravolta da parte del giocatore, eventualmente tentato dal pressing di Zinedine Zidane (che, però, al momento una squadra non ha), Pogba ha fatto la sua scelta.

2. La Juve si fermerà a Pogba in mezzo al campo?

Molto, se non tutto, dipenderà dal destino di Arthur: se il centrocampista brasiliano sarà ceduto, la Juve spingerà soprattutto per un mediano, come da richiesta esplicita di Massimiliano Allegri. Potrebbe essere Thomas Partey dell’Arsenal, che apprezza molto l’ex Barcellona e potrebbe essere disposto a uno scambio. Che però, anziché Thomas, potrebbe pure riguardare il 24enne difensore centrale brasiliano Gabriel dos Santos Magalhaes.

3. Perché Di Maria non ha ancora detto sì alla Juve?

L’argentino è svincolato e ha in mano anche una proposta del Barcellona che, dal punto di vista familiare, è la soluzione preferita. Ma la tentazione Juve è sempre più forte e cresce l’ottimismo: la risposta è attesa entro metà settimana. Il Fideo non ha ancora deciso se non la sua destinazione a partire dall’estate 2023, quando tornerà al Rosario Central. In ballo c’è la proposta bianconera di un contratto annuale a 7 milioni netti a stagione più bonus.

4. Se Di Maria salta, occhio alle alternative. Chi ha più chance?

La prima alternativa al Fideo, per caratteristiche simili, risponde al nome di Domenico Berardi per il quale è stato già aperto un canale con il Sassuolo, disponibile a un’operazione che non contempli un investimento esoso nell’immediato. Più duttile, già solo perché spesso gioca da mezz’ala, è Nicolò Zaniolo, che costa più di Berardi e con la Roma che registra pure l’interesse del Milan. Dalla destra ama partire anche il brasiliano David Neres, in uscita dallo Shakhtar Donetsk e seguito dalla Juve fin dai tempi dell’Ajax. Dall’Ucraina andrà via anche il 21enne Mychajlo Mudryk, mentre la pista che porta al serbo Filip Kostic è stata ripetutamente battuta dai dirigenti bianconeri. Il connazionale di Dusan Vlahovic sa giocare sia da ala che da quinto nel 3-5-2.

5. Quante possibilità ha Morata di tornare alla Juve?

Sono alte e il primo a crederci è proprio l’attaccante spagnolo, destinato a rientrare provvisoriamente all’Atletico Madrid perché i 35 milioni del riscatto sono considerati una cifra eccessiva dal club bianconero che ne ha già spesi 20 per il prestito biennale. Chi conosce bene il nazionale di Luis Enrique giura sul fatto che Alvarito fatichi ad aspettare, perché la sua voglia di Juve è praticamente infinita. È possibile che nei prossimi giorni il ds Federico Cherubini incontri i colleghi spagnoli per ridiscutere i termini dell’accordo.

6. Oltre a Morata, arriverà un’altra punta?

Sì, arriverà un altro attaccante che dia il cambio a Vlahovic o che magari, in caso di bisogno, lo affianchi. Non sbaglia chi pensa all’austriaco Marko Arnautovic, che Sinisa Mihajlovic fatica a lasciar andare, ma gli affari sono affari. E l’attaccante non si lascerebbe sfuggire l’occasione di salire a bordo di un treno destinato a non passare più. Nei salotti del mercato non si esclude che l’ex Shanghai possa tornare utile anche in coppia con Vlahovic. Pure Giovanni Simeone può diventare un’opportunità di mercato, a patto di capire se il Verona lo riscatterà o meno dal Cagliari. Altrimenti, se la Juve cercherà un calciatore con caratteristiche diverse, il nome in pole resta quello di Giacomo Raspadori.

7. Koulibaly può arrivare alla Juve subito?

È una possibilità da non escludere, a maggior ragione se passano i giorni e il futuro del difensore senegalese rimane in forte dubbio. Nelle prossime ore è previsto un contatto tra il suo entourage e la dirigenza del Napoli, anche se l’ipotesi di guadagnare meno - 4 milioni rispetto ai 6 finora percepiti - non entusiasma granché il giocatore. E allora ecco che il mercato si sta scatenando, con il Barcellona in prima fila assieme a Chelsea e Paris Saint-Germain. La Juventus è alla finestra, pronta a entrare in azione anche se Koulibaly dovesse restare fino alla scadenza del contratto nell’estate 2023.

8. La clausola da 120 milioni per De Ligt è entrata in vigore: c’è davvero il rischio che la Juve lo perda?

In questo momento è complicato che una big europea possa arrivare a questa cifra. Le indiziate sono il “nuovo” Chelsea e il Manchester United. Ma i londinesi stanno cercando soluzioni meno dispendiose e lo United non gioca la Champions. De Ligt sta ragionando sul rinnovo e sull’abbassamento della clausola. Una partenza è più nel futuro che nell’immediato, anche perché è lui il primo punto fermo della difesa oggi.

9. Gatti, fresco di esordio in Nazionale, resterà dopo il ritiro?

Il debutto è stato più che positivo, nell’ambiente c’è stima per il centrale. Vero che la Juventus cerca interpreti nel ruolo, ma è altrettanto vero che Gatti rappresenta un’alternativa che può essere all’altezza dei titolari

10. Molina costa 30 milioni: la Juve può davvero battere la concorrenza di Atletico Madrid e Barcellona?

Secondo fonti spagnole, l’Atletico Madrid considera Molina troppo costoso e si sarebbe tirato fuori dalla corsa. Il Barcellona è invece alle prese con i problemi di un bilancio che segna un rosso di 500 milioni e non appare in grado di inserirsi per il laterale argentino. La Juventus, dal canto suo, ha da tempi ottimi rapporti con l’Udinese e può giocare su questo aspetto: sia per poter ragionare sulla valutazione del giocatore, sia per poter inserire una eventuale contropartita nella trattativa.