Chiellini saluta la Juve: "Grato per questi anni, ora voglio vincere a Los Angeles"

TORINO - Un amore durato diciassette anni, gli ultimi dei quali con la fascia da capitano al braccio. Non poteva che esserci, nelle prime parole di Giorgio Chiellini come giocatore del Los Angeles FC, un pensiero per la Juve: "Ho pensato fermamente a questo nuovo capitolo della mia carriera e sono riconoscente al LAFC per questa opportunità. Sono grato per tutti i miei anni con la Juventus e non vedo l'ora di vincere molti altri trofei a Los Angeles", scrive su Instagram il difensore 37enne, il cui pensiero è stato anche pubblicato sul sito ufficiale della sua nuova squadra che ha anche allegato la foto della firma dell'ormai ex bianconero. Il club californiano, negli stessi momenti, ha pubblicato su Twitter una foto del calciatore con la maglia della squadra: "Giorgio è Black&Gold", scrivono (facendo riferimento ai colori della squadra) e ufficializzano l'esito ormai positivo della trattativa con un un comunicato ufficiale.