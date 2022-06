Juve, Di Maria vola in Europa per decidere il suo futuro

TORINO - Angel Di Maria ha prenotato il volo e già entro venerdì dovrebbe essere di nuovo in Europa. Ma la prima destinazione del viaggio della 34enne ala rosarina, da qualche giorno in vacanza in Argentina, non sarà né Torino né Barcellona. Il Fideo è atteso a Parigi, dove ha giocato e abitato per sette anni. Un blitz per mettersi definitivamente alle spalle l’avventura con il Psg, da cui è pronto a svincolarsi dopo il divorzio annunciato nelle scorse settimane. La seconda tappa di Di Maria, invece, verrà decisa nelle prossime 48 ore. Dopo il lungo corteggiamento, il vertice di Londra e i contatti quasi quotidiani con l’entourage dell’ex Real Madrid, entro domani o al massimo giovedì la Juventus conoscerà la risposta del campione. Dai salotti delle trattative filtra un cauto ottimismo, ma nessuno ancora si sbilancia negli ambienti bianconeri.