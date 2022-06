Juve, radar su Koulibaly e Fabian Ruiz: Napoli monitorato

Non poteva mancare e infatti puntualmente è arrivato anche in quest’anno di calciomercato. Nonostante la finestra delle vendite e degli acquisti si apra ufficialmente il primo luglio, ecco il nuovo potenziale incrocio sulla rotta Torino-Napoli, o meglio Napoli -Torino visto che si tratta di due giocatori finiti nel radar bianconero per, eventualmente, approdare sotto la Mole. I soggetti in questione sono un difensore e un centrocampista, Koulibaly e Fabian Ruiz : marcatore potente, rapido ed esperto il primo, mezzala con declinazione convincente anche in versione playmaker o addirittura rifinitore dietro le punte il secondo, grazie a una visione di gioco non scontata bensì dotata di una creatività degna di nota.

Koulibaly e Fabian Ruiz: scadenza contratto 2023 e nessun rinnovo all'orizzonte

I due calciatori del Napoli sono al momento un “problema” in fieri dal punto di vista del bilancio in quanto entrambi si trovano sotto contratto con la società del presidente Aurelio De Laurentiis soltanto sino alla prossima stagione. Dopo di che dal giugno 2023 non avranno più legami, svincolandosi a parametro zero. Certo è che se in entrambi i casi la soluzione finale dovesse essere questa, il Napoli perderebbe la possibilità di monetizzare un tesoro piuttosto cospicuo. Già, perché sotto il Vesuvio la dirigenza valuta al momento entrambi per oltre 70 milioni di euro. Nello specifico 30 milioni per il senegalese che lunedì prossimo compirà 31 anni mentre lo spagnolo, che vanta una carta d’identità molto più interessante sotto il profilo degli investimenti per un club di calcio, 26 anni, verrebbe ceduto per 30 milioni più bonus per una decina. Dunque tra i due calciatori e la Juventus, prossimamente, potrebbero registrarsi novità, soprattutto se i due reparti del caso dovessero registrare significative novità in uscita.

Tutti gli approfondimenti sull'edizione di Tuttosport