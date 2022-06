Morata rinnova il suo amore per Alice e per la Juve. Si cerca l'accordo con l'Atletico

TORINO - Alvaro Morata è in vacanza con la famiglia. Intanto, una full immersione a Venezia e dintorni, dove si è sposato con Alice e dove i tre bambini (Leonardo, Alessandro ed Edoardo) si divertono un sacco, ipercoccolati dai nonni. Nel frattempo, la Juventus continua le schermaglie con l’Atletico Madrid per trattenere lo spagnolo alla scadenza del prestito biennale. L’attaccante, che a gennaio non era andato al Barcellona anche perché Allegri gli aveva prefigurato un nuovo utilizzo in campo a fianco di Dusan Vlahovic, non ha intenzione di tornare in Premier (ha vestito la maglia del Chelsea, hanno mostrato interesse l’Arsenal e il ricchissimo Newcastle) e Torino è la sua base. Non per nulla, il presidente Andrea Agnelli, riabbracciandolo in sede, lo aveva accolto così: «Bentornato a casa».