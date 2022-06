Juve, Arthur per Zaniolo. E Di Maria sbarca in Europa

TORINO - Angel Di Maria domani sarà di nuovo in Europa. L’ormai ex Psg interromperà le vacanze in Argentina per chiudere definitivamente con il passato parigino e aprire un nuovo capitolo. Ufficialmente il Fideo raggiungerà la capitale francese per sbrigare alcune questioni burocratiche. Ma di sicuro, dopo settimane di trattative a distanza con la Juventus e il Barcellona, il blitz europeo servirà alla 34enne ala rosarina per prendere una decisione finale. Nessuno si sbilancia negli ambienti bianconeri, però la speranza è ancora quella di riuscire a regalare il campione sudamericano a Massimiliano Allegri. I motivi tecnici si intrecciano a quelli caratteriali ed economici. Se la Juventus continua ad aspettare Angel - anche se ovviamente l’attesa non potrà essere eterna - è perché si tratta di una opportunità di lusso. Seppur soltanto per un anno, come da richieste dell’argentino, Di Maria sarebbe un rinforzo di classe, spessore internazionale e leadership. E soprattutto praticamente gratis a livello di cartellino. Non sarebbe, invece, in saldo lo stipendio: 7 milioni netti più bonus.