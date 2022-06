Milan, muscoli e qualità: ecco le idee di Maldini

MILANO - Rivoluzione nella mediana del Milan. Il mister dei rossoneri Stefano Pioli per la prossima stagione potrebbe avere interpreti con caratteristiche differenti rispetto al passato. Oltre a Tonali , se non arriveranno svolte clamorose dal mercato, rimarranno a Milanello anche Ismael Bennacer , il bosniaco Rade Krunic e Brahim Diaz . Come noto, lascerà il club rossonero a scadenza di contratto Franck Kessie , destinato ad approdare al Barcellona; mentre è quasi scontata la fine anticipata del prestito biennale di Tiemoué Bakayoko che tornerà al Chelsea . Date le partenze, l'idea del dt rossonero Paolo Maldini è quella di fare almeno tre colpi nel reparto nevralgico del campo. I nomi sono noti: al posto di Kessie , il Milan ha individuato il portoghese Renato Sanches del Lille per il quale la trattativa prosegue senza sosta. Al posto di Bakayoko , il Milan spera di far rimanere Tommaso Pobega .

I fantasisti

Pioli comunque chiederà anche un trequartista per la sua nuova creatura, ovvero Charles De Ketelaere . E’ il belga del Club Bruges il grande obiettivo rossonero per la trequarti. Alternative al talento belga sono Yacine Adli, Zaniolo e Raspadori che rimangono giocatori sul taccuino, così come Lang, opzione per le due fasce. Quest'ultimo ieri ha però frenato i rumors: "Per ora non c'è accordo con il Milan o altri club, non so da dove arrivino queste notizie" - ha riferito a "Het Laatste Nieuws".