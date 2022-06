Juve, Di Maria da prendere al volo: è l'ora della scelta

Una occasione da prendere... al volo. Il volo, nello specifico, che ha riportato Angel Di Maria in Europa. Ufficialmente per definire alcune questioni burocratiche a Parigi, ma nella sostanza per dare una (nuova) svolta alla sua carriera. Se ha interrotto le vacanze, in Argentina, scegliendo di riattraversare l’Oceano, beh, è anche perché sa che questo è il momento propizio per firmare un nuovo contratto. Per scegliere, per risolvere i suoi dubbi. Una certezza, del resto, il forte esterno già ce l’ha; che chiuderà la sua carriera laddove l’aveva cominciata: al Rosario Central. Ma deve scegliere la tappa intermedia. Quella che può consentirgli di lasciare ancora una volta il segno in Europa. E sostanzialmente imboccare una volta per tutte una delle due strade del bivio. Quella lastricata di blau e di grana, da un parte (road to Barcellona) e quella lastricata di bianco e di nero (road to Torino). Ambedue le parti, per carità, pure d’oro sono incatramate a giudicare dal lauto ingaggio che l’argentino andrà a prendere, ma questo è un altro discorso...