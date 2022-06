Juve, via Demiral: ecco 28 milioni anche per puntare su Koulibaly

Soldi soldi soldi soldi, money money, dinero. La Juve mette in cassa venti milioni di euro tondi tondi + 8 eventuali milioni di bonus + una (eventuale pure in questo caso) ulteriore somma da definire da qui a qualche anno (percentuale di una successiva rivendita). Contestualmente all’incasso, fa scattare - la Juventus - il “ciaone” all’indirizzo di Merih Demiral, riscattato ieri dall’Atalanta. Il forte - perché comunque scarso decisamente non è - difensore turco alla Juventus non è mai riuscito a far scoccare il giusto feeling. [...] L’Atalanta valuterà se tenerlo o - con buona probabilità - cederlo: ci sono molte proposte dalla Premier League. La Juventus tifa per una vendita perché incasserebbe una percentuale e intanto, da parte sua, valuta il modo per investire al meglio la somma incamerata.