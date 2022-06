Locatelli, Chiesa, De Ligt, Vlahovic: Juve, è qui il nuovo leader?

TORINO - Chiedi chi erano i leader. Lei ti risponderà: Gigi Buffon, Giorgio Chiellini, Sami Khedira, Leonardo Bonucci, Andrea Pirlo, Claudio Marchisio, Alessandro Del Piero. E chi ne ha, più ne metta. Tutti campioni con una personalità grossa così che ci hanno messo del loro, sin dal primo Scudetto (stagione 2011-12, Antonio Conte I) per rendere la loro Juventus una inarrestabile forza della natura in grado di graffiare gli avversari e di griffare la storia del calcio italiano. Mano a mano è però venuto meno il peso specifico del gruppo in termini di determinazione, motivazioni, cattiveria. Probabilmente questo è ciò che è mancato più ancora della mera qualità tecnica. E c’è chi narra come ora, nel momento in cui si mette piede nello spogliatoio della Juventus, non si ha più quella sensazione di entrare in una cattedrale, in un luogo sacro del calcio. I Ronaldo, i Buffon, i Pirlo, i Khedira non ci sono più come non c’è più - o comunque c’è meno - quel timore reverenziale che poteva provare un giovane che per la prima volta s’approcciasse a quel gruppone di top player leggendari. Anche perché, peraltro, proprio di giovani è composta buona parte della rosa bianconera.