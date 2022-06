Di Maria, le vacanze e quel brindisi: alla Juve?

TORINO - Un brindisi in vacanza con gli amici (e connazionali) Leandro Paredes e Giovani Lo Celso. Angel Di Maria tiene viva l'attesa dei tifosi aggiornando costantemente i profili social sui suoi spostamenti con la famiglia, anche se nell'osservarlo mentre prosegue la sua vacanza a Ibiza - occhi raggianti, sguardo che denota sicurezza - non sembra esattamente un giocatore ansioso di ufficializzare il proprio destino. In realtà l'ex esterno di fantasia del Paris Saint-Germain sta per comunicare la sua decisione e la prospettiva, vista dal lato del popolo juventino, è assolutamente gradita. La gente non ne può più, è stanca di aspettare e questa voglia di novità amplifica la visione di ciò che potrebbe accadere se il Fideo optasse per la Juventus: sarebbe accolto con tutti gli onori alla Continassa. Non come ai tempi di Cristiano Ronaldo, probabilmente, ma quasi, perché Di Maria sarebbe un colpo top non più giovanissimo, comunque un uomo d'esperienza internazionale per vivificare le ambizioni bianconere anche in Champions, dove da Cardiff 2017 in poi si è un po' persa la bussola.